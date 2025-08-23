X
<
>

Ucraina, vescovo Karkiv: putin vuole continuare ad uccidere

| 23 Agosto 2025 18:02 | 0 commenti

Video Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Rimini, 23 ago. (askanews) – Per Putin “la persona umana non ha alcun valore”. “Tutto il mondo vuole la pace, Putin vuole continuare ad uccidere. Dopo il vertice con Trump in Alaska, la sua opinione non è cambiata. Continuerà a condurre questa guerra finché potrà farlo”. Usa toni molto duri, monsignor Paolo Honcharuk, vescovo di Kharkiv-Zaporizhzhia, in Ucraina, in una intervista ad askanews, commentando il bilaterale Putin-Trump e in vista di un futuro bilaterale tra Putin e Zelensky.”Per Putin – ha aggiunto il vescovo – la persona non ha nessun valore e in questo consiste la tragedia di questa guerra”. Il prelato, che ha incontrato Papa Leone lo scorso 18 giugno, assicurando di “portare la benedizione del Pontefice al mio Paese sofferente”, si trova al Meeting di Rimini dove racconterà la situazione che vive la sua diocesi, le lacerazioni e le ferite della guerra.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


ZzzQuil, indagine dimostra importanza e benefici di un buon sonno
-------------------------
Zyn, l’alternativa di Philip Morris per un futuro senza fumo
-------------------------
Zoetis, investimenti e innovazione per la salute degli animali
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA