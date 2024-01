Ucraina, via libera del Senato a decreto proroga forniture militari

Roma, 24 gen. (askanews) – L’aula del Senato ha approvato il ddl di conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. Hanno votato a favore 113 senatori, 18 i contrari, nessun astenuto.

Il provvedimento era in prima lettura a palazzo Madama, passa quindi alla Camera.