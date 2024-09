Ucraina, Zelensky a Ramstein: “Abbiamo bisogno di più armi”

Roma, 6 set. (askanews) – “Abbiamo bisogno di più armi per cacciare i russi, soprattutto dall’area di Donetsk. Molti di voi, qui, capiscono quanto sia imporante per i soldati, sulla linea del fronte, sapere che ci sia un’adeguata fornitura di armi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un passaggio del suo discorso alla riunione del Gruppo di contatto per la Difesa dell’Ucraina, in corso alla base americana di Ramstein, in Germania.