UE-Cina, von der Leyen: Cina comporta rischi e opportunità

Roma, 8 lug. (askanews) – Dalla plenaria di Strasburgo, la

presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha

rappresentato al Parlamento riunito la propria visione delle

relazioni con la Cina in vista del summit di fine luglio per il

Cinquantesimo anniversario delle relazioni tra Bruxelles e

Pechino. Secondo von der Leyen, la Cina rappresenta una fonte di

rischio, in quanto “ha un sistema completamente diverso. E

dispone di strumenti unici per giocare al di fuori delle regole”. Questo, ha affermato von der Leyen, “consente alla Cina di inondare i mercati globali con sovraccapacità sovvenzionate, non solo per potenziare le proprie industrie, ma anche per soffocare la concorrenza internazionale”.

Inoltre, la presidente della Commissione ha espresso come

l’Unione è pronta a fronteggiare anche gli eventuali rischi

provenienti dallo sviluppo tecnologico cinese. “Saremo molto

vigili contro qualsiasi forma di operazioni di influenza e

attacchi informatici in Europa”, ha aggiunto von der Leyen.

Ciononostante, secondo von der Leyen, la Cina può rappresentare comunque un’opportunità di crescita e sviluppo per Bruxelles, a patto che le relazioni tra i due giganti economici siano basate su “prevedibilità e affidabilità”. Solo partendo da queste fondamenta, secondo von der Leyen, è possibile lavorare insieme.

“Credo che ci sia anche un’opportunità, quella di costruire un

partenariato più significativo con la Cina”, ha aggiunto von

der Leyen. Per fare questo, ha proseguito la presidente della

Commissione, “dobbiamo compiere progressi concreti – e trovare

soluzioni eque – sulle questioni su cui siamo rimasti bloccati

per troppo tempo”. Pertanto, questo è “il messaggio che porterò al vertice UE-Cina di fine mese”, ha dichiarato la presidente della Commissione ai parlamentari europei.

Oltre a soffermarsi sui temi economici e ai rischi rappresentati dallo sviluppo tecnologico cinese, la presidente della Commissione europea è stata chiara nel presentare la postura europea nei confronti del sostegno della Cina alla Russia. “Il modo in cui la Cina continuerà a interagire con la guerra di Putin sarà un fattore determinante per le future relazioni UE-Cina”, ha sottolineato von der Leyen. Secondo quanto dichiarato da von der Leyen, l’Ue non può accettare l’appoggio cinese alla Russia poiché “il sostegno incrollabile della Cina alla Russia sta creando maggiore instabilità e insicurezza qui in Europa”.

Von der Leyen ha, infine, invitato la Cina a “condannare inequivocabilmente la grave violazione da parte della Russia della sovranità, dell’integrità territoriale e dei confini riconosciuti a livello internazionale dell’Ucraina”.