Ue, Ciriani: von der Leyen? Da Meloni nessun voto gratis

Roma, 17 lug. (askanews) – “Conosco molto bene la determinazione la capacità della nostra presidente (Giorgia Meloni, ndr) credo che non darà nessun voto gratis”. Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a Start su Sky Tg 24., a proposito dell’appoggio o meno a Ursula von der Leyen per il bis alla presidenza della Commissione Ue.

“Il voto del gruppo di Ecr e il ruolo dell’Italia sarà difeso con le unghie e con i denti perché siamo l’unico governo stabile uscito forte dalle elezioni europee, più forte di quanto non lo fosse prima. Siamo un grande Paese e chiediamo di essere rispettati: non chiediamo che venga rispettato il centro-destra ma deve essere rispettato il ruolo dell’Italia”, ha aggiunto Ciriani.