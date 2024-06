Ue, Lega: ok Meloni, non sosterremo alcun inciucio con i socialisti

Roma, 26 giu. (askanews) – “Bene l’impegno e la determinazione di Giorgia Meloni in Europa, pessima l’arroganza dei burocrati e degli oligarchi di Bruxelles che procedono con la spartizione di poltrone fregandosene della volontà popolare. La Lega non sosterrà alcun inciucio con i socialisti, responsabili di scelte scellerate degli ultimi anni, e lavora per rafforzare un’alternativa”. Lo sottolinea la Lega in una nota.