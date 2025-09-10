Ue, Mattarella: accelerare allargamento anche per sicurezza interna

Lubiana, 10 set. (askanews) – L’allargamento dell’Unione europea va accelerato il più possibile perchè i paesi che aderiranno sono fondamentali anche per la sicurezza strategica del Continenti. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro al Lubiana con la presidente slovena Nataa Pirc Musar.

“Alcuni paesi dei Balcani occidentali attendono da molti anni, alcuni da un 20ennio – ha ricordato il capo dello Stato -, l’ultimo paese ammesso nell’Ue è stato la Croazia 12 anni fa: una pausa ingiustificata nell’allargamento che va accelerato il più possibile per completare l’Europa. Questi paesi sono fondamentali per l’autonomia strategica, la difesa, la sicurezza interna, la lotta al terrorismo e ai trafficanti di esseri umani che lucrano in modo ignobile sull’immigrazione irregolare. Questo è un tassello importante che l’Ue deve affrontare per svolgere il ruolo che deve in questo contesto difficile, complesso e travagliato di crisi ai suoi confini a Nord come a Sud”.