Ue, Meloni: bene Draghi, Bruxelles rischia irrilevanza geopolitica

Roma, 27 ago. (askanews) – “L’Unione europea rischia di essere sempre più condannata all’irrilevanza geopolitica, incapace di rispondere alle sfide della competitività, come giustamente rilevato da Mario Draghi”. Lo ha detto presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo al Meeting di Cl a Rimini.

“Molte critiche all’Ue – ha aggiunto – le condivido così tanto che le ho dette negli anni. Siamo in una fase di enormi mutamenti, sono saltati i paradigmi su cui costruire, autocrazie ciniche ci sfidano, ma abbiamo anche una grande opportunità che sapremo cogliere solo se sapremo riscoprire la nostra anima e radici anche culturali e religiose colpevolmente negate anni fa. Se non sai chi sei, non puoi neanche definire il tuo ruolo nel mondo, la tua missione nella storia”.

EDICOLA