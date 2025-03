Ue, Meloni:compattezza governo non dipende da ministri in aula con me

Roma, 19 mar. (askanews) – “La compattezza del governo non dipende dai ministri in aula, ho detto spesso che se i ministri sono impegnati in altre vicende fanno bene a fare il lavoro. Lavorare per italiani è più importante che fare compagnia a me, me la posso cavare da sola”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le repliche alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue del 20-21 marzo.