X
<
>

Ue, Prodi: unanimità sucidio dell’Europa, referendum per eliminarla

| 27 Agosto 2025 09:39 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 27 ago. (askanews) – “Finché non finisce l’unanimità non si esiste. È il suicidio dell’Europa”. Lo ha detto Romano Prodi in una intervista a Repubblica. Per evitarlo, è il suggerimento dell’ex presidente della Commissione Ue, “facciamo un grande referendum informale e chiediamo alle persone: volete un’Europa in grado di decidere? Volete togliere l’unanimità che è nemica della democrazia? Di fronte alle grandi scelte, la passione per l’Europa ritorna perché si fa politica solo se si affrontano i veri problemi. Bisogna scegliere di decidere, oppure andare a casa e fare dell’Unione europea un semplice trattato commerciale”.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA