Ue, Schlein: unità europea o saremo schiacciati dalle dittature

Roma, 6 set. (askanews) – “L’Europa può essere ancora una speranza, a quali condizioni? La prima è che noi in Europa superiamo il meccanismo dell’unanimità che è quello che va a genio ai nazionalisti, perché possono mettere il veto nazionale su qualsiasi cosa”. Lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Pd, prendendo la parola sul palco del Forum dell’Altra Cernobbio “Addio alle armi!”.

Schlein ha ribadito il suo sostegno all’idea di un rafforzamento della difesa comune europea, “che è una cosa diversa – ha spiegato – dal riarmo dei singoli 27 eserciti a cui noi siamo e rimarremo contrari”.

La segretaria dem si è detta “fiduciosa che una grande mobilitazione popolare della società civile, del mondo delle associazioni, come ha fatto in altri momenti della storia, possa portare invece a riportare l’Europa su una strada diversa. Questo è l’impegno che noi metteremo e continueremo a mettere avanti, perché – e lo ha detto anche oggi con parole molto forti e significative, come sempre, il presidente della Repubblica – o si fa un salto in avanti verso l’unità europea oppure rischieremmo di essere schiacciati da chi porta avanti dei regimi dittatoriali e invece insieme alla pace io credo che dovremo difendere sempre anche la democrazia”.