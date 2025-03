Roma, 15 mar. (askanews) – “Siamo in tanti e siamo diversi, e non può che essere così una piazza europea. In un mondo in frantumi una piazza che unisce persone con idee diverse è uno scandalo, e questo scandalo si chiama democrazia, non è molto di moda ma è la democrazia”. Lo ha detto Michele Serra aprendo la manifestazione per l’Europa a Roma.