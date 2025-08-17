X
<
>

Ue, von der Leyen: oggi accolgo Zelensky a Bruxelles, domani Casa Bianca

17 Agosto 2025

Askanews
Milano, 17 ago. (askanews) – “Questo pomeriggio darò il benvenuto a Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Insieme parteciperemo alla Coalizione dei Volonterosi”. Lo ha scritto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, su X. “Su richiesta del presidente Zelensky, domani parteciperò all’incontro con il presidente Trump e altri leader europei alla Casa Bianca” ha aggiunto.

Secondo la portavoce Arianna Podestà, la partecipazione domani alla Casa Bianca di von der Leyen si intende in presenza. “Andrà a Washington, Dc”, ha detto Podestà.

