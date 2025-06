Ue,Schlein a Giovani Confindustria: avanti con integrazione, con chi ci sta

Roma, 13 giu. (askanews) – Bisogna “sventare una guerra commerciale”, ma l’Europa è presa in una morsa tra gli Usa e la Cina e “dobbiamo reagire”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, parlando all’assemblea dei giovani di Confindustria. La prima cosa da fare, ha spiegato, è

“superare l’unanimità, perché con l’unanimità non gestisci nemmeno un condominio. Come si è fatto con l’euro, con Schengen”. Servono “passi avanti con l’integrazione europea a partire con chi ci sta. Perché altrimenti rischiamo di essere frenati mentre ci schiacciano”.

E bisogna ricordare, ha aggiunto, che “anche dentro l’Ue Trump può contare su dei suoi alleati che nel nome del nazionalismo frenano l’avanzamento europeo su settori su cui è indispensabile”.