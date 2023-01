Un minuto di silenzio a Cremona in ricordo di Vialli

CREMONA (ITALPRESS) – Lutto cittadino a Cremona in segno di cordoglio per la prematura scomparsa di Gianluca Vialli. Alle ore 12 i dipendenti e gli amministratori comunali si sono ritrovati nel Cortile Federico II di Palazzo Comunale per osservare un minuto di silenzio mentre risuonavano i rintocchi della campana della Torre Civica. In prima fila il sindaco Gianluca Galimberti e il presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti a reggere una maglia storica della Cremonese.

– foto Image –

(ITALPRESS).