Università, Bernini: investiti due miliardi negli studentati

| 7 Settembre 2025 11:19 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 7 set. (askanews) – “Abbiamo predisposto 880 milioni di borse di studio e non esiste più la sgradevole categoria degli idonei non beneficiari, cioè coloro che avrebbero virtualmente diritto la borsa di studio, ma non ci sono i soldi per somministrargliela. Abbiamo investito 2 miliardi tra fondi Pnrr e fondi pubblici nell’housing degli studentati”. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, parlando a Cernobbio al Forum Ambrosetti.

“Il nostro target – ha spiegato – era 60mila posti letto, molto molto ambizioso, calcolando che quando io ho cominciato a servire il mio ministero i posti letto erano 40mila fatti in circa quarant’anni di storia repubblicana. A noi si chiede, e probabilmente lo faremo, di fare in tre anni 60mila posti letto e ogni settimana io inauguro almeno due studentati, proprio per gli investimenti che noi abbiamo fatto”.

