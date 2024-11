Usa 2024, La Russa: dissi vinceva Trump.Troppe tifoserie,Rai rimanga terza

Roma, 6 nov. (askanews) – “Si sono scatenate tifoserie sulle elezioni americane, io un mese fa ho detto ‘non so se è un bene, non so se è un male ma vincerà Trump’. C’è chi ha il dovere di non essere tifoso… Ho visto qualche vedova della signora Harris oggi” ma “nel servizio pubblico dobbiamo cercare di rimanere terzi non solo dopo, ma anche prima”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo in sala Zuccari al Senato agli Stati generali della Rai promossi dalla presidente della commissione di Vigilanza Rai Barbara Floridia.