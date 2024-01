Usa, Ism manifatturiero a dicembre sale a 47,4 pt, oltre stime

New York, 3 gen. (askanews) – Resta in contrazione l’Ism manifatturiero, l’indice che misura la performance del settore manifatturiero negli Stati Uniti, ma registra un leggero aumento rispetto al dato di novembre. In dicembre l’Ism è salito a 47,4 punti rispetto ai 46,7 di novembre, contro attese per un dato a 47,2.

L’indice sui prezzi è sceso dai 49,9 di novembre ai 45,2 di dicembre. L’indice sull’occupazione è salito da 45,8 di novembre a 48,1; il dato sui nuovi ordini è sceso da 48,3 a 47,1; mentre quello sulla produzione è salito da 48,5 a 50,3. Il dato sugli inventari è leggermente in ribasso da 44,8 punti a 44,3.