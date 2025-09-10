X
<
>

Usa, l’attivista Charlie Kirk è morto: l’annuncio su Truth di Trump

| 10 Settembre 2025 23:00 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Milano, 10 set. (askanews) – Il presidente Donald Trump ha annunciato mercoledì che l’attivista conservatore Charlie Kirk è morto dopo essere stato colpito a morte durante un evento nello Utah.

“Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk, è morto”, ha scritto Trump su Truth.

“Nessuno ha capito o ha colto il cuore dei giovani negli Stati Uniti d’America meglio di Charlie – prosegue il presidente Usa – Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più con noi. Le mie condoglianze e quelle di Melania alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti vogliamo bene!”

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA