Usa, l’attivista Charlie Kirk è morto: l’annuncio su Truth di Trump

Milano, 10 set. (askanews) – Il presidente Donald Trump ha annunciato mercoledì che l’attivista conservatore Charlie Kirk è morto dopo essere stato colpito a morte durante un evento nello Utah.

“Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk, è morto”, ha scritto Trump su Truth.

“Nessuno ha capito o ha colto il cuore dei giovani negli Stati Uniti d’America meglio di Charlie – prosegue il presidente Usa – Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più con noi. Le mie condoglianze e quelle di Melania alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti vogliamo bene!”