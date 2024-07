Usa2024, NYT: alcuni consiglieri Biden vogliono spingerlo a rinuncia

Roma, 11 lug. (askanews) – Un “piccolo gruppo” di consiglieri e collaboratori vicini al presidente Joe Biden hanno iniziato a discutere di come convincerlo a farsi da parte, convinti che non sia in grado di vincere le elezioni presidenziali contro Donald Trump. Lo riporta il New York Times citando “tre persone a conoscenza della questione”, su cui viene mantenuto l’anonimato.

I consiglieri farebbero parte dell’attuale amministrazione e dell’organizzazione per la campagna elettrorale per confermarlo alla casa Bianca. Lo stesso quotidiano tuttavia aggiunge che le persone della cerchia più vicina al presidente, un gruppo che include i suoi collaboratori di lungo termine e i componenti della sua famiglia, restano convinti che andrà fino in fondo alle elezioni. Peraltro in questa cerchia l’ipotesi di farsi da parte non viene nemmeno discussa, aggiunge il Nyt.

Il gruppo di coloro che si sarebbero invece orientati a spingerlo a mollare starebbe valutando la possibilità di convincerlo con una serie di argomentazioni, tra cui quella che la sua vice, Kamala Harris, potrebbe battere Trump e che se lui si facesse da parte il processo di selezione di un altro candidato “non getterebbe i democratici nel caos”.

Il tutto mentre da giorni, dopo l’imbarazzante confronto televisivo con il suo rivale, all’improvviso si sono moltiplicati gli allarmismi in campo democratico, le pressioni e le prese di posizioni da parte di diversi esponenti, supporter e finanziatori del campo Dem affinché Biden si faccia da parte.