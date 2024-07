Usa2024, Trump: a novembre vittoria incredibile per 4 anni grandiosi

Roma, 19 lug. (askanews) – Il candidato alle presidenziali americane per i Repubblicani, Donald Trump, ha previsto una “vittoria incredibile” a novembre, accettando la nomination del suo partito alla convention repubblicana di Milwaukee. “Mi candido a diventare il presidente di tutta l’America, non di metà dell’America, perché non c’è vittoria nel vincere per metà dell’America”, ha detto nel suo discorso.

“Stasera, con fede e devozione, accetto con orgoglio la vostra nominatio a presidente degli Stati Uniti”, ha affermato Trump dal podio. “Sono davanti a voi questa sera con un messaggio di fiducia, forza e speranza. Tra quattro mesi avremo una vittoria incredibile e daremo inizio ai quattro anni più grandiosi nella storia del nostro Paese”, ha affermato Trump.