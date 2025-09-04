Uto Ughi in concerto con i Virtuosi Italiani a Ostia il 13 settembre

Roma, 4 set. (askanews) – Il Maestro Uto Ughi, uno dei più grandi violinisti al mondo, sarà protagonista di una serata musicale a Ostia, sabato 13 settembre alle 21.15, in Piazza Anco Marzio, con ingresso libero.

Accompagnato dall’Orchestra I Virtuosi Italiani, il Maestro guiderà il pubblico in un viaggio affascinante tra i capolavori per violino e orchestra, arricchito dai suoi racconti e dal suono inconfondibile del suo strumento. Un programma che spazia dal Barocco al Novecento.

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale – Municipio X, nata da un’idea della Fondazione Uto Ughi e organizzata dall’Associazione Milanollo, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, si inserisce nel più ampio progetto culturale che il Maestro porta avanti da anni: diffondere la musica come patrimonio universale, accessibile a tutti, e sostenere i giovani talenti.

“La musica è un bene prezioso e deve essere accessibile a tutti”, ricorda Ughi.

La Fondazione Uto Ughi ha recentemente siglato un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di rendere la musica sempre più presente nei percorsi formativi delle nuove generazioni e di salvaguardare il grande patrimonio della musica classica italiana.

Il concerto di Ostia si inserisce in un tour itinerante che attraversa le città più belle d’Italia, portando la musica nelle piazze, tra la gente, in luoghi simbolici della storia e della cultura del Paese.