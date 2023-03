Uva “Puntare su sostenibilità economica, giovani e donne”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo deciso di raccontare tutto quello che c’è in 90 minuti, in un libro di 11 capitoli, in modo da rendere comprensibile questo mondo a tutti, trattando i temi della sostenibilità economica e finanziaria e dei grandi eventi. Pensiamo di averci messo passione e cuore” e di aver creato “un prodotto dinamico” che guardi “anche ai giovani e alle donne” Lo ha detto Michele Uva, autore insieme a Maria Luisa Colledani di “Soldi vs. idee. Come cambia il calcio fuori dal campo”, nel corso della presentazione del libro a Roma. “Alla fine, tra soldi e idee vincono – anche se di misura – le idee: l’importante è crederci. Il capitolo in cui questo è più evidente è quello della tecnologia, che è l’aspetto più utile anche per i club”, ha aggiunto Colledani. “Gli ultimi due capitoli sono dedicati ai giovani e alle donne, una porta verso il futuro: la comunità del calcio ha bisogno di ampliarsi, dobbiamo crescere una nuova generazione di atleti e di tifosi” ha aggiunto Uva.

– foto Image –

(ITALPRESS).