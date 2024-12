Vacanze a rischio furti in casa, i consigli Verisure per difendersi

Milano, 18 dic. (askanews) – Tutti attendiamo le vacanze, ma secondo i dati contenuti nella terza edizione del Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, i periodi di ferie sono quelli caratterizzati da una maggiore incidenza di furti nelle case degli italiani. Per questo Verisure, azienda attiva in Europa nel settore degli allarmi monitorati e della sicurezza di case, famiglie e attività commerciali, ha stilato una lista di linee guida e consigli da mettere in Nello specifico Verisure consiglia di assicurarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse e bloccate, inclusi accessi secondari, finestre del seminterrato e portefinestre.Quindi si consiglia di scollegare gli elettrodomestici non essenziali e verificare che il gas sia chiuso per prevenire incidenti, oltre che di utilizzare timer per luci e dispositivi elettronici per creare l’illusione che la casa sia abitata. Importante evitare di annunciare le vacanze sui social media e di condividerne gli aggiornamenti in tempo reale, per non rendere nota l’assenza da casa, e anche in quest’ottica è utile chiedere a un amico o a un vicino fidato di raccogliere la posta e di segnalare eventuali attività sospette.Altre cose che Verisure suggerisce di fare sono i controlli sulla polizza assicurativa, che sia attiva e copra eventuali furti o danni durante l’assenza. Lasciare un numero di emergenza a una persona di fiducia per essere contattati in caso di necessità è un altro agccorgimento che può essere utile prendere. A livello tecnologico il consiglio è quello di installare telecamere di sicurezza ben visibili all’esterno per scoraggiare i ladri, utilizzando anche l’app di controllo da remoto per monitorare in tempo reale la situazione all’interno della propria abitazione. Per questo è possibile valutare anche l’installazione di un sistema di allarme che includa il collegamento a una Centrale Operativa, che offre vantaggi quali il controllo h24, l’intervento immediato in caso di emergenze o intrusioni, intervento in loco delle Guardie Giurate e avviso delle Forze dell’Ordine. Un sistema di allarme moderno, collegato a una Centrale Operativa attiva 24/7 – secondo Verisure – non solo rappresenta un deterrente efficace, ma garantisce un intervento immediato, sia che ci si trovi in casa o meno. Può essere utile anche l’installazione di una serratura intelligente in grado di resistere alle tecniche di scasso più comuni, rafforzando la protezione contro i tentativi di intrusione.