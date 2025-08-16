X
Vaccini, Schillaci revoca le nomine del gruppo NITAG

16 Agosto 2025

Vaccini, Schillaci revoca le nomine del gruppo NITAG

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha firmato il decreto di revoca del Gruppo Tecnico Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (National Immunization Technical Advisory Group – NITAG). Lo comunica il ministero in una nota sottolineando che “in particolare, si ritiene necessario avviare un nuovo procedimento di nomina dei componenti del Nitag per coinvolgere tutte le categorie e gli stakeholder interessati”.

“La tutela della salute pubblica richiede la massima attenzione e un lavoro serio, rigoroso e lontano dal clamore – dichiara il Ministro Schillaci -. Con questo spirito abbiamo sempre lavorato e continueremo ad agire nell’esclusivo interesse dei cittadini”.

