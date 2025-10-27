X
Valditara: clamorosa fake news stop all’educazione sessuale a scuola

| 27 Ottobre 2025 19:18 | 0 commenti

Video Askanews
1 minuto per la lettura

Milano, 27 ott. (askanews) – “È una clamorosa fake news ed è gravissimo che le opposizioni abbiano dato una visione distorta del disegno di legge, che hanno letto forse in modo frettoloso e mi fermo qua. L’educazione sessuale non è assolutamente vietata e sull’educazione affettiva abbiamo fatto più di quello che hanno fatto i governi di sinistra. Peraltro nei nuovi programmi scolastici abbiamo inserito anche l’educare all’empatia. Abbiamo anche messo risorse per formare i docenti sull’educare al rispetto”.Lo ha affermato il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, a margine della presentazione del suo libro a Milano. “Diverso il tema dell’identità e della fluidità di genere che sono tematiche complesse e riteniamo che i bambini non debbano avere confusione in testa. Questi argomenti verranno trattati col consenso informato”.

