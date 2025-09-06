X
Venezia 82, a Sorrentino, Servillo, Bruni Tedeschi il Premio Pasinetti

| 7 Settembre 2025 00:02 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 6 set. (askanews) – Va a La Grazia di Paolo Sorrentino il Premio Francesco Pasinetti 2025 per il miglior film italiano assegnato a Venezia, come tradizione, dai Giornalisti Cinematografici Italiani (Sngci). Fra gli attori protagonisti sugli schermi della Mostra 82 il prestigioso riconoscimento è attribuito a Toni Servillo, ancora per La Grazia, e a Valeria Bruni Tedeschi, per Duse di Pietro Marcello. Ad Anna Ferzetti un Pasinetti ‘speciale’ per la sua grande prova d’attrice a fianco di Servillo nel film di Sorrentino.

