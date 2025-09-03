X
Verso Cdm domani pomeriggio, attesa riforma esame di maturità

| 3 Settembre 2025 18:01 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 3 set. (askanews) – Dovrebbe tenersi domani alle 15.30 la seduta del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno, tra le altre cose, dovrebbe essere inserito il cosiddetto “decreto maturità” per la riforma dell’esame di Stato che introdurrà, tra le altre cose, l’obbligatorietà di sostenere la prova orale per essere promossi. Non basteranno più solo crediti di ingresso e prove scritte, come accaduto quest’anno agli studenti che per protesta non hanno sostenuto la prova orale.

