Vincen Garcia e Jeremy Pelt star dell’Alba jazz festival 2024

Roma, 13 giu. (askanews) – Il bassista spagnolo Vincen Garcia e il trombettista americano Jeremy Pelt sono tra i nomi internazionali ospiti dell’Alba Jazz Festival 2024, in programma dal 27 al 30 giugno nell’Arena Estiva del Teatro Sociale.

Ad aprire la 17esima edizione dell’Alba Jazz Festival, con la direzione artistica di Fabio Barbero e l’organizzazione dell’Associazione Amici di Alba Jazzi giovani, i musicisti di Erios Jazz Orchestra, giovedì 27 giugno, che renderanno omaggio al leggendario Duke Ellington, nel 50esimo dalla sua scomparsa.

A seguire, venerdì 28 giugno, l’energia di Gegè Telesforo che presenterà il suo nuovo disco “Big Mama Legacy” e coinvolgerà il pubblico con note blues, black music e jazz anni 50, riviste in chiave contemporanea. Sul palco con Telesforo un quintetto di giovani talenti della nuova generazione: Matteo Cutello alla tromba, Giovanni Cutello al sax alto, Christian Mascetta alle chitarre, Vittorio Solimente all’organo e alle tastiere, e Michele Santoleri alla batteria.

Una anteprima per l’Italia, sabato 29 giugno, con Vincen Garcia, giovane bassista spagnolo, virtuoso dello strumento, con le sue composizioni originali jazz, funky. I suoi video in rete lo hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Nel concerto di Alba, presenterà il suo nuovo album “Ventura”. Con Vincen Garcia sul palco il fantasioso e strepitoso batterista Jay Kalo (a soli 17 anni già batterista della Lincoln Jazz Orchestra di New York con Wynton Marsalis), Andoni Narvaez alla chitarra, Manu Pardo tromba e David Cases al sassofono.

A chiudere, domenica 30 giugno, la creatività di Jeremy Pelt, uno dei trombettisti più celebrati del momento. Il disco che questo straordinario musicista presenterà ad Alba, con il suo quintetto, si intitola “Tomorrow’s Another Day”. Un Jazz sperimentale, coinvolgente, energico, ipnotico. Pelt per cinque anni consecutivi è stato votato “Rising Star”, stella nascente del jazz, da Downbeat Magazine e dalla Jazz Journalist Association. Suoneranno con lui ad Alba Jazz Festival, Jalen Baker, vibrafono, Misha Mendelenko, chitarra, Leighton Harrell , basso e Jared Spears, batteria.