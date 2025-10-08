Volley, Mattarella alle squadre campioni mondiali: siete stati formidabili

Roma, 8 ott. (askanews) – “Siete stati formidabili: grazie. Siete stati seguiti dagli italiani”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi agli azzurri delle squadre nazionali femminile e maschile di pallavolo in un incontro al Quirinale.

“Ho seguito per quanto possibile i vostri incontri in un percorso impegnativo e gentile, la fine e la semifinale sono state entusiasmanti”.