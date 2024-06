Volley: Nations League donne. Egonu “Altro passo verso obiettivo”

MACAO (CINA) (ITALPRESS) – “Sono veramente contenta, abbiamo compiuto un altro passo verso il nostro obiettivo, quindi ora massima concentrazione verso la prossima tappa in Giappone”. Lo ha dichiarato Paola Egonu, protagonista dell’Italvolley femminile vincente in Nations League contro la Cina con il punteggio di 3-0. Soddisfatta anche l’azzurra Alessia Orro:”Sono molto felice di questa vittoria perchè ci aiuta ancora di più a avvicinarci alla qualificazione olimpica, attraverso il world ranking. Sono, inoltre, soddisfatta perchè abbiamo espresso un bel gioco e dopo la sconfitta 3-2 di ieri contro il Brasile si è vista in campo un’Italia molto decisa. Oggi siamo state brave a mettere la Cina sotto pressione fin dall’inizio, imponendo il nostro gioco.

Ci siamo molto divertite a e penso che si sia visto anche al di fuori, sono contenta del percorso che stiamo facendo e dobbiamo continuare a lavorare sodo, mettendo sempre un qualcosa in più.

Oggi abbiamo fatto un bel passo avanti per la qualificazione olimpica, sapevamo l’importanza di questa partita e che dovevamo vincere per avvicinarci alle Olimpiadi, ce l’abbiamo fatta e ora l’obiettivo si sposta alla prossima: andremo in Giappone per cercare di vincere più partite possibili e ottenere quel pass, a cui teniamo così tanto. E è sempre bello giocare con queste ragazze in nazionale, ogni volta ti regalano delle soddisfazioni”.

