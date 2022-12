Volvo amplia la gamma dei camion elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks continua ad ampliare la propria gamma con il lancio di diversi nuovi camion elettrici, rendendo possibile l’elettrificazione di ancora più percorsi di trasporto in città e regioni. Quest’ultima aggiunta di carri (autocarri con un unico telaio rigido e applicazioni integrate come gru, compattatori di rifiuti e betoniere) rafforza ulteriormente la posizione di Volvo come leader nel trasporto di camion elettrici. Grazie alle molteplici opzioni di batteria, cabina e telaio, i nuovi autocarri pesanti possono essere progettati per trasportare sovrastrutture elettriche per una vasta gamma di incarichi di trasporto specializzati, tra cui la distribuzione delle merci, la raccolta dei rifiuti e lavori di costruzione. La produzione delle nuove varianti inizierà nel primo trimestre del 2023.

“Con questi nuovi autocarri elettrici stiamo rendendo ancora più facile per un numero maggiore di clienti passare all’elettromobilità e per le città passare a veicoli a emissioni zero per tutti i flussi di trasporto. I nostri clienti possono realizzare questi autocarri su misura per il loro lavoro specifico, per ridurre le emissioni e ottenere la stessa funzionalità del camion diesel che utilizzano oggi”, spiega Roger Alm, presidente di Volvo Trucks. Oltre a produrre zero emissioni allo scarico, i camion elettrici forniscono un ambiente di lavoro migliore per i conducenti in quanto sono silenziosi – il che contribuisce anche a una città più vivibile per i residenti. I nuovi autocarri rigidi hanno una capacità della batteria compresa tra 180-540 kWh. Questo, insieme al numero di batterie applicate a un camion, offre una grande flessibilità e una vasta gamma di operazioni potenziali.

“Questi camion possono gestire tutti i tipi di trasporti, dai carichi più leggeri a quelli pesanti. I clienti possono scegliere l’esatta capacità della batteria di cui hanno bisogno per le loro attività, e non avendo a bordo più batterie del necessario, il carico utile può aumentare. In breve, abbiamo la soluzione di trasporto elettrico ottimale e più economica, indipendentemente dal compito”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. L’obiettivo della società è che la metà delle sue vendite globali di camion saranno elettriche entro il 2030.

