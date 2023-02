Volvo guida il mercato in forte espansione dei camion elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 il mercato dei camion elettrici pesanti in Europa è cresciuto del 200% raggiungendo quota 1.041 camion e Volvo Trucks detiene la quota più alta di questo mercato. “Siamo determinati a guidare la trasformazione dei camion elettrici e la nostra posizione di leader di mercato nel 2022, non solo in Europa, ma anche in Nord America, è la prova che stiamo facendo proprio questo. Nonostante il mercato per i camion elettrici sia ancora piccolo rispetto alle tradizionali varianti diesel, la tendenza è chiara: molti dei nostri clienti stanno ora iniziando il proprio passaggio all’elettrico. Intendiamo essere il catalizzatore di questa transizione e puntiamo a fare in modo che il 50% delle nostre vendite globali di nuovi camion sia elettrico entro il 2030”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks.

Da quando Volvo Trucks ha iniziato la produzione di autocarri completamente elettrici nel 2019, l’azienda ha venduto oltre 4.300 camion elettrici in più di 38 paesi in tutto il mondo. Volvo offre attualmente la piu ampia gamma di veicoli industriali elettrici del settore, per soddisfare un’ampia varietà di trasporti all’interno e tra le città. “Ora abbiamo un portafoglio di prodotti in grado di coprire la maggior parte di esigenze di trasporto per tutti i tipi di clienti. Osservando i modelli di flusso delle merci in Europa, è chiaramente possibile elettrificare quasi la metà di tutti quei trasporti con la nostra gamma di veicoli elettrici”, commenta Roger Alm. “La nostra missione è supportare i nostri clienti affinchè questo accada.”

I 10 più grandi mercati per i camion elettrici, in base al numero di camion elettrici registrati = 16 tonnellate, nell’Unione Europea incluse la Norvegia e la Svizzera sono: Germania 198, Svezia 169, Norvegia 150, Francia 118, Svizzera 103, Paesi Bassi 89, Spagna 79, Danimarca 48, Belgio 17 e Italia 15.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).