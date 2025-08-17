von der Leyen: nuovo pacchetto sanzioni contro Russia a settembre

Milano, 17 ago. (askanews) – La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato che l’Unione europea adotterà il 19esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia nel settembre 2025. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles il 17 agosto.

“Abbiamo già adottato 18 pacchetti e stiamo portando avanti la preparazione del 19esimo pacchetto. Questo pacchetto sarà adottato a settembre. Sappiamo che le sanzioni sono efficaci”, ha affermato von der Leyen.

Ha inoltre sottolineato che l’Europa ha sostenuto l’Ucraina fin dall’inizio dell’invasione russa su vasta scala e continuerà a farlo “finché sarà necessario per una pace giusta e duratura”.