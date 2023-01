Von der Leyen “Sassoli credeva nella potenza della democrazia”

ROMA (ITALPRESS) – “‘L’Unione Europea non è un incidente della storia, è nata dal desiderio di libertà come antidoto ai regimì. Sassoli credeva che il nostro compito fosse quello di essere vigili, ecco perchè lotto così duramente per difendere dignità e diritti di tutti. Credeva nella potenza della democrazia europea ma sapeva anche che la democrazia è fragile e va protetta”.

Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel corso dell’evento dedicato l’uscita del libro “La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa” di David Sassoli. “C’è un discorso in particolare che non posso dimenticare nell’estate del 2021: ‘la nostra unione – diceva – è nata per rispondere agli orrori della guerra ci siete mai chiesto perchè i regimi autoritari avevano paura di noi? C’è solo una ragione: i nostri valori di libertà che conducono a opportunità e pace. Se è successo in Europa può succedere ovunquè. Questo era prima dell’invasione russa in ucraina, sembra una profezia oggi”, ha aggiunto.

