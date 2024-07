Wall Street chiude in rialzo seduta post attentato a Trump, DJ +0,53%

Roma, 15 lug. (askanews) – Chiusura in rialzo a Wall Street, alla prima alla prima seduta dopo il fallito attentato contro l’ex presidente Usa, Donald J Trump, sopravvissuto ai colpi esplosi da un cecchino durante un comizio sabato scorso e che è stato appena formalmente investito della candidaatura per i repubblicani per le prossime presidenziali. A fine seduta il Dow Jones segna più 0,53%, l’S&P 500 più 0,28% e il Nasdaq chiude con un rialzo dello 0,40%.