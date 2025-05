Water Credit: Eva Baldassin e il business responsabile

Vicenza, 23 mag. – Come trasformare la sostenibilità in un vantaggio competitivo? L’acqua non è solo una risorsa: è un asset strategico. Il Water Credit è uno strumento concreto e innovativo per le imprese che vogliono investire in pratiche ESG ad alto impatto, con ritorni misurabili in termini di reputazione, accesso a finanziamenti e resilienza operativa. Eva Baldassin, CEO di DVB Asset Management, ne ha parlato nel contesto dell’evento “IMPRONTA FUTURA: ESG. Water Credit il business responsabile” del 21 maggio a Palazzo Bonin Longare a Vicenza. “La crisi idrica è considerata ormai non solo più una questione ambientale, ma anche una questione finanziaria. Perché questo? Perché ormai impatta tantissimo nelle filiere produttive delle aziende, quindi nell’economia globale e anche nei mercati, nella stabilità dei mercati e nelle comunità. Il water credit index vuole essere un ponte tra la lotta alla crisi idrica e la finanza, quindi essere un nuovo asset class di investimento e soprattutto permettere alle aziende che vogliono andare in direzione di water positive di non avere solo un costo, ma anche la possibilità, un’opportunità di investimento”.Il Water Credit Index è un prodotto finanziario innovativo rispetto agli strumenti ESG tradizionali”Il water credit index è un prodotto finanziario a tutti gli effetti, quindi è un prodotto dotato di eisincode, quindi un codice identificativo uguale a tutti i titoli di investimento che si possono fare in qualsiasi banca, è un titolo che si può comprare e tenere nel proprio deposito titoli all’interno dei propri conti nelle proprie banche. Che cosa fa? Traccia semplicemente l’andamento del water credit, quindi il suo sottostante è il water credit e il water credit index ne traccia l’andamento nella sua quotazione nei mercati digitali in questo momento”.Durante il pomeriggio esperti del settore hanno approfondito com’è possibile integrare criteri ESG nelle strategie aziendali nel settore idrico e com’è possibile cogliere nuove opportunità di investimento responsabile grazie all’intero ecosistema del Water Credit e del prodotto finanziario Water Credit index. “Il water credit nasce da un flussometro che viene inserito in un impianto di reuse, il water credti entra nell’ecosistema della piattaforma HyperCube, quindi viene dato il diritto di utilizzo di questo water credit e viene messo a disposizione del mercato per essere acquistato dalle aziende che non hanno gli impianti ma che per rendicontare a bilancio e nel loro bilancio ESG devono avere dei water credit per compensare l’impatto idrico che loro hanno nelle produzioni”. Quando la sostenibilità genera business, è il momento di esserci: il Water Credit è un prodotto finanziario che introduce nella finanza tradizionale il valore industriale della gestione responsabile delle risorse idriche, generando nuove opportunità di investimento.