Wembanyama trascina San Antonio con 40 punti nella notte Nba. Debutto positivo per Fontecchio in maglia Heat

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – C’era attesa per il debutto della prima scelta assoluta dell’ultimo draft Cooper Flagg ma a prendersi la scena nel derby texano dell’American Airlines Center è Victor Wembanyama. Alla terza stagione in Nba, fermo da febbraio scorso per una trombosi alla spalla destra, il centro francese dei San Antonio Spurs si presenta al via con 40 punti e 15 rimbalzi nel 125-92 con cui Dallas va al tappeto. Flagg, il secondo più giovane debuttante a partire in quintetto nella storia della Lega (appena due giorni in più rispetto a LeBron James), chiude con 10 punti e 10 rimbalzi, 22+13 per Anthony Davis mentre fra gli Spurs, detto di Wembanyama, Harper (seconda scelta assoluta al draft 2025) mette a referto 15 punti, 22 per il rookie dell’anno uscente Castle. San Antonio sogna la stagione del rilancio, Minnesota cerca conferme dopo la finale di Conference della scorsa stagione e parte col piede giusto: 118-114 su Portland nel segno di Anthony Edwards (41 punti). Falsa partenza invece per i Clippers (10 punti per Leonard e 15 per Harden), surclassati da Utah (129-108) dove Kessler (22 punti) e Markkanen (20 punti) fanno la differenza mentre i Suns post-Durant rimontano da -20 e piegano Sacramento 120-116 con 31 punti di Booker e 22 di Brooks.

Nei Kings 30 punti di LaVine e 29 di DeRozan mentre Westbrook, arrivato la scorsa settimana, si presenta con 6 punti e 6 rimbalzi. Memphis accelera nel terzo quarto (41-22 il parziale) e manda ko New Orleans per 128-122 trascinata da Ja Morant (35 punti) mentre ai Pelicans non basta uno Zion Williamson da 27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist e 5 palle recuperate. Subito una sorpresa a Est dove Boston – senza Tatum che sta ancora recuperando dalla rottura del tendine d’Achille – si inchina per 117-116 a Philadelphia: si rivede Embiid (4 punti e 6 rimbalzi) che mancava dallo scorso febbraio, ma i veri protagonisti sono Maxey (40 punti) e il debuttante VJ Edgecombe (34 punti), scelta numero 3 al draft dello scorso giugno: l’ultimo rookie a fare meglio nella sua prima partita in Nba era stato un certo Wilt Chamberlain con 43 punti nel 1959. Inizia bene l’era Mike Brown ai Knicks (119-111 su Cleveland con 24 punti e 14 rimbalzi di Anunoby e 23 punti di Brunson, per i Cavs 31 punti di Mitchell) mente Banchero e Franz Wagner, con 24 punti a testa, timbrano il 125-121 con cui Orlando supera Miami. Esordio positivo fra gli Heat di Simone Fontecchio: partito dalla panchina, l’azzurro chiude con 13 punti (6/9 dal campo con 1/3 da tre), due rimbalzi, un assist e una palla persa in 19 minuti.

Charlotte annienta i Nets (136-117), Chicago vola sul +23 contro Detroit, si fa rimontare fino al 105 pari ma alla fine la spunta 115-111 con 28 punti e 14 rimbalzi di Vucevic e 21 punti di Buzelis. Inizia bene anche Toronto: 138-118 su Atlanta con 25 punti di Barrett e 16 di Ingram per quello che è il più largo successo dei Raptors in una gara d’esordio.

