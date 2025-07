Roma, 30 giu. (askanews) – Carlos Alcaraz apre il suo Wimbledon con una pazzesca vittoria su un Fabio Fognini extra-lusso: lo spagnolo si impone 7-5, 6-7, 7-5, 2-6, 6-1 dopo quasi cinque ore di spettacolo. Per il 38enne azzurro è il congedo dal torneo, con il Centrale in piedi ad applaudire una prestazione straordinaria, fatta di vincenti (53) e numeri. Per lo spagnolo 2° turno contro il britannico Oliver Tarvet.