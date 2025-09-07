World Triathlon Para Cup Alhandra, un oro e due argenti per gli azzurri

ROMA (ITALPRESS) – Tre medaglie azzurre dal Portogallo in occasione della World Triathlon Para Cup Alhandra.

La prima arriva nella categoria PTS5 con Azzurra Carancini, l’atleta del Team Ladispoli è medaglia d’argento alle spalle della spagnola Maria Fuertes Artigot e davanti all’ungherese Imola Kovacs. Questa è la seconda medaglia stagionale dell’atleta italiana dopo il bronzo nella World Triathlon Para Series di Taranto a giugno.

La seconda medaglia di giornata è lo splendido oro di Serena Banzato nella categoria PTS3. L’atleta azzurra della società Woman Triathlon è alla sua terza medaglia stagionale e la prima d’oro dopo l’argento in World Para Series a Taranto e il bronzo agli Europei di Paratriathlon a Besançon. La Banzato ha vinto la gara davanti all’israeliana Atalia Nevo e alla fracese Luan Mazet-Vignaud.

Terza e ultima medaglia in ordine di arrivo al traguardo è quella di Gianluca Valori (K3 Cremona) nella categoria PTS2 che è arrivato secondo – conquistando un prestigioso argento – alle spalle dello spagnolo Lionel Morales e avanti al namibiano Jeromius Rooi. Per Valori è la seconda medaglia internazionale dell’anno dopo il terzo posto nella World Triathlon Para Series a Taranto.

Sfiora il podio in PTS3 Fabrizio Suarato del K3 Cremona che chiude quarto la gara vinta dallo spagnolo Daniel Molina sul britannico Ryan Taylor e il tedesco Valentin Hanzer.

Per gli altri italiani in gara: sesto posto nella categoria PTVI Manuel Lama della società Cesena Triathlon nella gara vinta da Dave Ellis (Gbr) su Lazar Filipovic (Ser) e Owen Cravens (Usa), e sesto posto anche per Michele Pasquazzo della società Feniks Team nella PTS4 con la vittoria di Nil Riudavets Victory (Esp) sui francesi Gregoire Berthon e Ronan Le bris.

– Foto: ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).