Zelensky “Il 2023 sarà l’anno della nostra vittoria”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il 24 febbraio milioni di noi hanno fatto una scelta. Non una bandiera bianca, ma una bandiera blu e gialla. Non fuggire, ma affrontare. Affrontare il nemico. Resistenza e lotta”. Lo scrive su Telegram il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel giorno dell’anniversario dell’invasione russa. “E’ stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità – aggiunge -. E questo è un anno della nostra invincibilità. Sappiamo che questo sarà l’anno della nostra vittoria”.

Poi, parlando in un discorso alla nazione in piazza Sofia a Kiev. “Mi rivolgo a te soldato ucraino, aiutante dello Stato. Oggi dopo un anno di guerra, decisiva per l’indipendenza ucraina, in questo posto valoroso voglio dire a tutti voi, a tutti quelli che combattono per l’Ucraina: sono orgoglioso di voi, noi tutti quanti siamo orgogliosi di voi. E che questo orgoglio vada per le piazze e le trincee, che questo orgoglio parli a tutti. L’Ucraina è viva. Questo orgoglio non deve dimenticare quante persone, eroi, hanno sacrificato la loro vita

per l’Ucraina e la libertà del nostro Paese”. Zelensky ha quindi guidato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del conflitto. Poi ha aggiunto: “Chi difende con fermezza le posizioni ucraine ci avvicina alla vittoria. Da voi dipende la nostra esistenza”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).