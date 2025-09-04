X
<
>

Zelensky vede Volenterosi a Parigi “Stiamo dando concretezza a garanzie”

| 4 Settembre 2025 16:14 | 0 commenti

Zelensky vede Volenterosi a Parigi “Stiamo dando concretezza a garanzie”

Top News Italpress, Italpress
Share
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza a lungo termine per l’Ucraina e assicurando fin da ora il supporto alle nostre Forze di difesa ucraine”. Così in un post su ‘X’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Parigi per la riunione dei ‘Volenterosì per l’Ucraina. Presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron, all’incontro hanno partecipato, in presenza e online, i leader dei Paesi europei.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zverev-Thiem la finale degli Us Open
-------------------------
Zverev piegato al quinto, Djokovic-Medvedev la finale Us Open
-------------------------
Zverev piega Medvedev e conquista le Atp Finals di Torino
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA