Zigulì FEI Endurance European Championship, Italia è argento a squadre

Roma, 24 giu. (askanews) – Paesi Bassi e Spagna si dividono la gloria continentale dello Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, ed è festa anche per l’Italia, padrona di casa, che conquista un prezioso argento a squadre, tra l’entusiasmo del pubblico e il calore di un’intera regione. A Castiglione del Lago (Pg) il 21 giugno è andato in scena il meglio dell’endurance equestre europeo: 69 atleti, 14 squadre nazionali e 21 Paesi rappresentati, per una sfida lunga 160 chilometri, suddivisa in sei anelli immersi nel paesaggio umbro.

A dominare la classifica individuale è stata l’olandese Marijke Visser, in sella a Chaitana Des Chaises. L’atleta, già plurimedagliata, ha conquistato il suo primo oro europeo individuale e regala ai Paesi Bassi il primo titolo continentale assoluto nella disciplina. Argento alla francese France Paul (su D’Arohz Rouge Du Val), al debutto con la nazionale, e bronzo allo spagnolo Gil Berenguer Carrera, in sella a Jilguero II ex Clavijo De Guad, cavallo a cui è andato anche il premio “Best Condition” assegnato dalla giuria veterinaria per le migliori condizioni fisiche al termine della gara. L’Italia conquista il secondo posto a squadre, alle spalle della Spagna (settimo titolo europeo) e davanti ai Paesi Bassi. Una medaglia dal valore speciale per il team azzurro dello chef d’équipe Carlo Di Battista, composto da Caterina Coppini, Camilla Curcio, Nicole Frisan, Costanza Laliscia e Federico Valeri. Grande soddisfazione per la giovane Caterina Coppini (22 anni), quinta nella classifica individuale, che ha ricevuto il Premio miglior binomio italiano (FISE) e il Premio ANICA assegnato al suo compagno di gara Zirmo De Pine, come miglior cavallo arabo.

A rendere ancora più unica questa 22esima edizione del campionato europeo FEI, la quinta in Italia, la terza in Umbria e la seconda a Castiglione del Lago, è stato l’ampio arco generazionale in gara – dai 22enni Federico Valeri, Caterina Coppini e Manuel María Avo, fino alla veterana irlandese Avril Bray, 68 anni – e la forte presenza femminile, con il 69% di partecipanti donne e due medaglie su tre nel podio individuale.

La consegna del Premio Fair Play Panathlon “Mauro Barzagna” è stato uno dei momenti più toccanti della cerimonia di chiusura, ospitata nella suggestiva Rocca medievale di Castiglione del Lago alla presenza delle autorità civili e sportive. Intitolato al noto giornalista del Corriere dell’Umbria, voce autorevole dell’endurance equestre, il premio è stato assegnato a Philippe Tomas (FRA), veterano dell’endurance internazionale che si è sempre distinto per correttezza, lealtà sportiva e rispetto dello spirito autentico dello sport.

Soddisfatto, il direttore sportivo generale dello Zigulì FEI Endurance European Championship 2025, Gianluca Laliscia, che ha sottolineato come l’Umbria confermi la sua vocazione per la disciplina dell’endurance ai massimi livelli. Da qui la candidatura di Castiglione del Lago, con il pieno sostegno della FISE, per ospitare i FEI World Endurance Championship del 2028. Nel frattempo, il prossimo appuntamento internazionale sarà il FEI Endurance Forum, in programma dal 16 al 17 gennaio a Perugia e Agello, nel centro di Italia Endurance Stables & Academy.