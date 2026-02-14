VIDEO – Cosenza in preghiera con il cardinale Pizzaballa

Cosenza ha accolto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, nel Santuario del SS. Crocifisso della Riforma

Una città raccolta nella preghiera, con lo sguardo spalancato sul mondo. Cosenza ha accolto il , patriarca latino di Gerusalemme, nel Santuario del SS. Crocifisso della Riforma. Una visita che ha assunto il valore di un ponte spirituale tra la Calabria e la Terra Santa, tra la Croce custodita nella pietra e quella vissuta nella carne dei popoli. La spiritualità di Città dei Bruzi si è intrecciata con la solidarietà della comunità in un abbraccio che ha unito contemplazione e carità. In quell’incontro, Cosenza ha riconosciuto nel volto del pastore il volto di una Chiesa che soffre e spera, che resiste e dialoga, che chiede sostegno ma offre testimonianza.

