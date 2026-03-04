X
VIDEO – Il neuropsichiatra Stefano Vicari e il disturbo dello spettro autistico

| 4 Marzo 2026 20:22 | 0 commenti

disturbo dello spettro autistico, Stefano Vicari, Video

VIDEO – Il neuropsichiatra Stefano Vicari fa chiarezza sul disturbo dello spettro autistico: dai segnali precoci ai fattori di rischio, dalla diagnosi ai trattamenti più efficaci, fino a smontare le fake news e sfatare i falsi miti che alimentano la disinformazione

In occasione del convegno “Disturbo dello spettro autistico – approcci teorici e proposte di intervento”, abbiamo intervistato il neuropsichiatra infantile Stefano Vicari per fare chiarezza sul disturbo: dai segnali precoci ai fattori di rischio, dalla diagnosi ai trattamenti più efficaci, fino a smontare le fake news e sfatare i falsi miti che alimentano la disinformazione. Un’opportunità per comprendere l’autismo nella sua complessità, riconoscere i campanelli d’allarme e imparare ad affrontarlo con consapevolezza.

