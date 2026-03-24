VIDEO – Claudia Gerini e il suo progetto da sviluppare in Calabria

Claudia Gerini, ha scelto, durante la Primavera del Cinema, di anticipare un nuovo progetto cinematografico che potrebbe nascere e svilupparsi in Calabria.

“Ha tutte le caratteristiche per essere un progetto Made in Calabria”, ha dichiarato l’attrice. Accanto a lei, il presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, interlocutore strategico capace di sostenere produzioni di qualità e valorizzare paesaggi, maestranze e identità locali, rendendo la regione sempre più competitiva nel panorama nazionale.

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