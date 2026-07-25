SHATTY SHOW, puntata 2: Viva la cuginanza Shatty!

Puntata 2 di Shatty Show, il podcast un po’ pazzo messo su dal duo Castellano-Spizzirri, ospite a sorpresa: Pino Strabioli
Arriva la seconda puntata di Shatty Show, il podcast un po’ pazzo messo su dal duo Castellano-Spizzirri. In questa puntata un viaggio attraverso la modo, la musica, i concerti e il cinema alla ricerca di quel senso di “shatty” che pervade un po’ tutti anche se non lo sappiamo… Il tutto condito con un sano e irrinunciabile saluto alla cuginanza Shatty!!! Ospite a sorpresa materializzato dalla rubrica magica di Francesco: Pino Strabioli
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