VIDEO – Il Presepe vivente di Presinaci, frazione di Rombiolo in provincia di Vibo Valentia

GUARDA IL VIDEO del presepe vivente di Presinaci frazione di Rombiolo nel vibonese organizzato nelle vie del piccolo borgo

ROMBIOLO – Il centro storico di Presinaci è tornato a vivere l’atmosfera della Betlemme di duemila anni fa grazie al Presepe Vivente che ha richiamato numerosi visitatori, confermandosi un appuntamento molto sentito dalla comunità. Tra vicoli e piazzette, figuranti in costume hanno riproposto antichi mestieri e scene di vita quotidiana, offrendo un suggestivo viaggio nel tempo alle origini della tradizione cristiana.

Cuore della rappresentazione la Natività, allestita nella stalla, con il Bambin Gesù, Maria e Giuseppe, accompagnati dal bue e dall’asinello in carne e ossa. Un percorso immersivo che ha unito fede, tradizione e identità locale, trasformando per una sera la piccola frazione in un luogo di raccoglimento e partecipazione collettiva come è possibile vedere nel Video che racconta i momenti più caratteristici del presepe vivente di Presinaci.

