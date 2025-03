Opel Rocks Electric, ecco cosa cambia

1 minuto per la lettura

A proposito di microcar o quadricicli, come preferite chiamarli. Opel ha introdotto una versione leggermente aggiornata della Rocks Electric, ma sembra siano in arrivo anche due nuovi allestimenti. l’Edition e la GS. Se masticate di automotive saprete bene che Opel fa parte della galassia Stellantis, nella quale siede anche Citroen (e tanti altri marchi fra cui Fiat, Alfa, Lancia, Peugeot). Quindi non è difficile scorgere nella Rocks Electric la versione tedesca della Citroen Ami e quindi della della Fiat Topolino.

OPEL ROCKS ELECTRIC: COSA CAMBIA

Mentre però la francesina guidabile a 14 anni è stata mandata dal carrozziere per un restyling da cima a fondo, la Rocks ha mantenuto tutto sommato il suo design originale. Poco male. Ma allora cosa cambia? Le uniche modifiche sono la griglia Opel Vizor nera, la carrozzeria grigio chiaro senza grafica nera e un emblema Opel Blitz bianco. Per il resto stessi gruppi ottici e stesse porte che si aprono in direzioni opposte. Anche gli interni sono quelli dell’attuale Rocks Electric, anche se Opel ha abbandonato i dettagli verde lime in favore di una più combinazione di colori bianco e grigio.

STESSO MOTORE

Il quadriciclo teutonico mantiene il motore elettrico da 8 Cv (6 kW) e il pacco batterie agli ioni di litio da 5,5 kWh, che garantisce, a detta della casa madre, una autonomia di guida fino a 75 km, con una la velocità massima limitata a 45 km/h. Ultima domanda. Arriverà in Italia? Opel ha annunciato che la Rocks aggiornata sarà presto lanciata in Europa, per il Belpaese è ancora tutto da decidere.