| 20 Agosto 2025 12:31 | 0 commenti

Napoli, Lukaku “Gli infortuni fanno parte del gioco”

Italpress, Sport Italpress
1 minuto per la lettura

NAPOLI (ITALPRESS) – Grazie a tutti per i messaggi di questi ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto”. Lo ha scritto in una storia instagram l’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku ringraziando i tifosi per i messaggi di supporto dopo la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori dal campo nei prossimi mesi.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

