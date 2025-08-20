Napoli, Lukaku “Gli infortuni fanno parte del gioco”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Grazie a tutti per i messaggi di questi ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto”. Lo ha scritto in una storia instagram l’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku ringraziando i tifosi per i messaggi di supporto dopo la lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra che lo terrà fuori dal campo nei prossimi mesi.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).